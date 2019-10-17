Курс британского фунта резко вырос после достижения новой сделки по Brexit

ТАСС, 17 октября. Курс британского фунта стерлингов резко вырос в четверг по отношению к другим валютам после объявления Еврокомиссии о достижении нового соглашения об условиях Brexit.

Британская национальная валюта выросла по отношению к доллару на 0,81% - до 1,2935, достигнув пятимесячного максимума, к евро курс возрос на 0,37% - до 1,1626.

Переговорщики Евросоюза и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности об условиях Brexit, написал в Twitter в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Великобритания должна покинуть ЕС по итогам прошедшего в 2016 году референдума. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, однако британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения с Евросоюзом, в итоге выход из сообщества был перенесен на апрель, затем - на 31 октября.