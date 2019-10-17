Минтранс рассматривает два варианта поощрения авиакомпаний, летающих на Дальний Восток

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минтранс может упростить получение допуска на международные авиарейсы для авиакомпаний, которые выполняют социальные перевозки на Дальний Восток, сообщил журналистам замглавы министерства Александр Юрчик.

Он пояснил, что сейчас рассматриваются как минимум два механизма упрощения. Один касается непосредственно получения разрешения для авиакомпании выполнять международные перевозки, второй направлен на преференции при распределении допусков между перевозчиками.

"Во-первых, мы будем предлагать упростить им доступ к международным перевозкам. Потому что они летают часто, много, с пассажирами, в сложных условиях, поэтому естественно они готовы к перевозкам за границу. Это первый. И второй, мы рассматриваем вариант неких дополнительных баллов для получения допуска при распределении допусков для полетов за границу. Вы знаете, что это распределяется коллегиально, открыто, по определенным критериям... Вот мы собираемся в эти критерии добавить в том числе и вот этот пункт о социальных перевозках на Дальнем Востоке", - сказал он.

Сейчас допуски на международные рейсы между авиакомпаниями распределяются Межведомственной комиссией при Минтрансе. При распределении допусков учитываются в том числе такие параметры, как наличие российских самолетов и их доля в авиапарке компании.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил давать авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов. По его словам, в целом такая система на практике уже работает, но ее надо закрепить нормативно. Как отметил Путин, это не очень рыночные меры, но для дальневосточного региона подобный подход обоснован.

В перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума уточняется, что срок исполнения поручений - 1 марта 2020 года.