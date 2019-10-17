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Иностранные инвесторы в Дальневосточные ТОР смогут получить визу сроком до трех лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что заявления будут рассматриваться в максимально короткий срок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы, ведущие переговоры о заключении инвестиционного соглашения с резидентами Дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, смогут получать многократную деловую визу сроком до одного года, а в случае заключения такого соглашения - на срок до трех лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Представители иностранных компаний, которые ведут переговоры о заключении инвестиционных соглашений с резидентами Дальневосточных ТОРов, свободного порта Владивосток, смогут получить многократную деловую визу для въезда в Россию. Она будет выдаваться на срок до года", - сказал премьер.

При этом он отметил, что представители компании, заключившей инвестиционное соглашение, смогут претендовать на многократную деловую визу сроком до трех лет, как и иностранные граждане, которые подпишут трудовой договор с резидентом ТОР или свободного порта Владивосток.

"Заявления будут рассматриваться в максимально короткий срок - не более пяти дней", - добавил Медведев.

Кабинет министров 17 октября рассматривает возможность ввести визовые преференции для ряда иностранных граждан. Речь идет об увеличении срока действия обыкновенной деловой, обыкновенной рабочей виз и о выдаче многократных виз для отдельных категорий иностранцев, въезжающих в РФ для проведения переговоров о заключении с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов.

То же самое относится к представителями или работниками иностранных компаний, заключивших такие инвестиционные соглашения или заключивших трудовые договоры, связанные с реализацией этих инвестпроектов, а также для членов их семей.

Теги
РоссияМедведев, Даниил Сергеевич
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