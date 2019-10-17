ЦБ разъяснил, в каких случаях банк имеет право требовать досрочного погашения кредита

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России направил письмо кредитным организациям, где разъяснил кредиторам в каких случаях они вправе требовать от заемщика досрочного погашения потребительского кредита (займа). Также регулятор указал на недопустимость требований о досрочном погашении во всех остальных случаях, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В письме отмечается, что по закону кредитор может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребкредита вместе с процентами за фактический срок кредитования, если заемщик нарушает срок возврата долга и процентов, не исполняет свыше 30 календарных дней обязанности по страхованию займа, нарушает предусмотренные договором обязанности целевого использования потребительского кредита (займа).

Надзор, который осуществляет Банк России, позволил выявить случаи, когда финансовые организации неправомерно требуют досрочного погашения. Так, регулятор указал на то, что некоторые кредиторы включают в договоры условия о праве требовать досрочного возврата потребительского кредита (займа) при ухудшении финансового положения заемщика или появлении обстоятельств, свидетельствующих о таком ухудшении.

Также зафиксированы случаи требования возврата раньше срока, если сотрудник организации, взявший кредит, прекращает трудовые отношения с компанией. Кроме того, кредитные организации иногда требуют досрочного возврата средств после изменения регистрации и других данных заемщика, о которых он не сообщил кредитору, говорится в сообщении Банка России.