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Инфляция в России по итогам года может быть ниже 3%

Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4-4,5%

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года может опустить ниже уровня 3% в годовом выражении, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на форуме Московской биржи.

"Возможно, [мы будем] иметь инфляцию по 2019 году в годовом выражении меньше 3%", - сказал он.

Ранее ЦБ уже понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Регулятор также не исключил очередного понижения прогноза по индексу цен на текущий год на заседании совета директоров по ключевой ставке 25 октября.

По данным Росстата, инфляция в России четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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