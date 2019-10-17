Инфляция в России по итогам года может быть ниже 3%

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года может опустить ниже уровня 3% в годовом выражении, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на форуме Московской биржи.

"Возможно, [мы будем] иметь инфляцию по 2019 году в годовом выражении меньше 3%", - сказал он.

Ранее ЦБ уже понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Регулятор также не исключил очередного понижения прогноза по индексу цен на текущий год на заседании совета директоров по ключевой ставке 25 октября.

По данным Росстата, инфляция в России четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне.