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Саммит Россия – Африка

Президент Уганды выступит на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи

Также министр науки, технологий и инноваций Уганды примет участие в панельной дискуссии по науке, образованию и высоким технологиям

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени выступит 23 октября на одной из панельных дискуссий экономического форума Россия - Африка, который будет предварять саммит. Об этом сообщил в четверг советник-посланник посольства страны Гидеон Рутазиндва на встрече заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова с послами африканских стран в РФ.

"Да, [президент Мусевени] выступит с речью", - сказал Рутазиндва, отвечая на соответствующий вопрос одного из участника встречи с российской стороны зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Игоря Морозова.

Кроме того, советник-посланник подтвердил участие министра науки, технологий и инноваций Уганды Элиоды Тумвесидже в панельной дискуссии по науке, образованию и высоким технологиям.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Мусевени, Йовери КагутаРоссияСаммит Россия – Африка
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