Госдума ратифицировала протокол об условиях поставок нефтепродуктов из РФ в Таджикистан

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года.

Протокол подписан в Москве 17 апреля 2019 года и предусматривает возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана. Документ также обязывает таджикистанскую сторону представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории РФ в Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

Для освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин учет нефтепродуктов осуществляется таможенными органами РФ в отношении объема нефтепродуктов, не превышающего в совокупности с накопленным объемом нефтепродуктов, задекларированных без уплаты вывозных таможенных пошлин, объем нефтепродуктов, указанный в индикативных балансах.

Протоколом предусматриваются сроки подачи временной и полной таможенных деклараций, а также отзыва временной таможенной декларации, поставка по которой не производилась в заявленный месяц, и последствия по уплате вывозных таможенных пошлин при подаче полной таможенной декларации на нефтепродукты по истечении отмеченных в протоколе сроков.

Нормы протокола начали применяться по истечении 30 дней с даты его подписания.