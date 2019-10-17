Госдума ратифицировала протокол об условиях поставок нефтепродуктов из России в Киргизию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года.

Протокол, подписанный в Бишкеке 28 марта 2019 года, предусматривает возможность уточнения индикативных балансов и протокола по битуму нефтяному по объемам при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления товаров на территории Киргизии.

Также документ обязывает Киргизию представлять РФ предложения по формированию индикативных балансов и протокола на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов и протокола за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Кроме того, протокол содержит положение о том, что временное периодическое таможенное декларирование применяется в 2019-2024 годах при вывозе из РФ в Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на 2019-2024 годы.

Протоколом предусмотрено, что стороны начинают временно применять положения протокола по истечении 30 дней с даты его подписания.