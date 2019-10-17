Международный аэропорт Мэйлань развивает отрасль экспресс-доставки

ХАЙКОУ /Китай/, 17 октября. /ТАСС/. Объем отрасли экспресс-доставки международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай) с января по октябрь этого года составил 101 млн юаней (порядка $14,43 млн). Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, к основным товарам, подлежащим ввозу и вывозу через воздушную гавань, относятся продукты питания, бытовая химия, товары медицинского назначения, продукция для ухода за здоровьем и другие. Среди ключевых направлений - Австралия, Канада, Сингапур и США.

Как отмечает "Наньхайван", запуск направления экспресс-почтовых отправлений в аэропорту Мэйлань неуклонно растет и значительно расширяет доступ местных жителей к зарубежным рынкам.

Отмечается, что воздушная гавань активно работает над оптимизацией таможенного оформления ввозимых и вывозимых посылок, устанавливает умные системы мониторинга логистики и внедряет новейшее оборудование для повышения эффективности контроля экспресс-отправлений.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году, став крупнейшей воздушной гаванью острова Хайнань. Общая площадь аэродромных сооружений достигает 322,3 тыс. кв. м. По информации на сайте авиаузла, в аэропорту Мэйлань планируется увеличить количество парковочных мест, построить удобную транспортную развязку и повысить бесперебойность в обслуживании растущего пассажиропотока.

В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 6,81% в годовом выражении и достиг 24,12 млн человек. К середине декабря 2019 года администрация планирует завершить строительство второго терминала аэропорта Мэйлань и укладку еще одной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км, благодаря которой воздушная гавань сможет принимать самые крупногабаритные авиалайнеры в мире. После ввода в эксплуатацию второго терминала пассажиропоток воздушной гавани планируется увеличить к 2025 году до 35 млн человек в год.