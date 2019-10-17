Эксперт: введение единой платежки за ЖКУ поможет повысить платежную дисциплину в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Принятие закона о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, поможет повысить платежную дисциплину абонентов на Северном Кавказе. Такое мнение высказал в четверг ТАСС руководитель регионального центра общественного центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Северной Осетии, эксперт регионального штаба ОНФ в Северной Осетии Александр Купцов.

Законопроект о введении единого платежного документа (ЕПД) предусматривает привлечение к обработке данных расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг будут направлять информацию. Проект был инициирован депутатами Сергеем Пахомовым, Павлом Качкаевым и внесен в Госдуму в июне этого года.

"Единый платежный документ дисциплинирует население, потому что сейчас люди стараются платить по тем видам услуг, которые могут отключить. А когда потребитель увидит платежный документ по всем видам услуг, его это дисциплинирует, и он привыкнет ежемесячно, регулярно платить за воду, за мусор, за водоотведение и прочие услуги", - поделился своим мнением с ТАСС Купцов.

По его словам, проблема отсутствия платежной дисциплины очень актуальна для регионов СКФО. "Например, в Северной Осетии по оплате за электроэнергию и за газ уровень сбора платежей высокий, а, например, за мусор, нет. Когда будет приходить единая платежка, то, заплатив основную сумму за газ и электроэнергию, потребителю будет проще заплатить и за другие услуги, чем оставлять их неоплаченными и тем самым копить долги", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по мнению Купцова, введение единого платежного документа позволит упростить ведение учета возмещений для категории лиц, которые получают социальные выплаты. "Они заплатили все общим единым платежом, а через месяц им все разом компенсируют. Им не придется путаться, что и когда возместят. Важна прозрачность учета - получил, заплатил, возместили", - сказал он.

Купцов подчеркнул, что в случае введения единого платежного документа, необходимо будет контролировать организацию, которая будет осуществлять формирование платежного документа и его рассылку. "Расходы на рассылку одной платежки, естественно, значительно ниже, чем по всем видам коммунальных услуг. И крайне важно, чтобы средства, полученные от потребителей, были защищены от "вольностей" расчетно-кассовых центров и незамедлительно поступали на расчетные счета ресурсников. Здесь нужен будет особый контроль", - добавил он.

Единая платежка за свет и газ

В сентябре заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сообщил ТАСС, что до конца года на Северном Кавказе планируется ввести единый платежный документ для оплаты за потребленные свет и газ.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках в апреле этого года сообщал, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа достигла 120 млрд рублей.