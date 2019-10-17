Биржа для листинга санкционных компаний может заработать в декабре

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Биржа для листинга санкционных компаний может заработать уже в декабре, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах форума биржи, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы ожидаем, что в декабре мы разместим облигации одной из санкционных компаний. Это будет уже не словесно, а уже словом и делом покажем, что биржа заработала", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев также отметил, что акционерами торговой площадки станут два банка. "ПСБ и РНКБ будут принципиальными акционерами [биржи для санкционных компаний]", - отметил он.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. Как говорил тогда первый зампреда ЦБ РФ Сергей Швецов, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только "с робостью инвесторов" из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

Минфин и ЦБ также изучали возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга российских компаний, попавших под западные санкции.