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Власти Ленобласти приступили к проработке проекта трассы, дублирующей Дорогу жизни

Разработку вариантов трассировки скоростной магистрали планируют завершить в начале 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Дорожный комитет Ленинградской области приступил к предпроектной проработке скоростной трассы, дублирующей автомобильную дорогу регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" (Дорога жизни). Об этом сообщает пресс-служба областного комитета.

Дорога жизни - шоссе от Санкт-Петербурга до деревни Морье в Ленинградской области, повторяющая сухопутный участок магистрали, по которой в годы блокады Ленинграда доставляли грузы, продовольствие и проводили эвакуацию. Вторая часть дороги проходила по Ладожскому озеру.

"Дорожный комитет Ленобласти приступает к предпроектным проработкам транспортного обхода поселка Романовка, который станет дублером региональной трассы "Санкт-Петербург - Морье" (Дорога жизни). Один из вариантов возможной трассировки предполагается в коридоре от Шафировского проспекта с выходом на Дорогу жизни в районе деревни Проба. Трасса предполагается как скоростная", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Региональные власти рассчитывают завершить разработку перспективных вариантов трассировки будущей скоростной магистрали в начале 2020 года, сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление главы дорожного комитета Дениса Седова. После чего планируется определить финансовую модель проекта: при помощи регионального дорожного фонда или через привлечение инвесторов и федеральных субсидий.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", власти Ленинградской области планируют отремонтировать трассу "Санкт-Петербург - Морье" в 2020 году.

Теги
РоссияЛенинградская область
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