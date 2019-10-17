"Норникель" инвестировал в экологические проекты 80 млрд рублей за три года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" в течение трех лет вложила в экологические проекты 80 млрд рублей, сообщил на VIII экологическом форуме "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" статс-секретарь - вице-президент "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

"За три года у нас совокупные затраты исключительно в экологические проекты, природоохранные, составили около 80 млрд рублей. В стране мало кто тратит такого рода деньги, поправлюсь, - мы не тратим, мы инвестируем, потому что есть предпринимательская деятельность, есть инвестиционная. <...> И инвестиционная не всегда должна быть маржинальной, и отдельно в наши проекты мы закладываем экологические инвестиционные проекты, которые могут не иметь прибыли", - сказал он.

Пристансков пояснил, что, например, в 2016 году компанией было принято принципиальное решение закрыть Норильский никелевый завод, "который с 1942 года функционировал, потому что приняли для себя решение, что нужно уходить от того, что нельзя модернизировать, что устарело". "Компании почти 85 лет, до 1991 года не было никаких нормативов природоохранных. <…> Сейчас мы должны все последствия ликвидировать", - пояснил вице-президент "Норникеля".

Как сообщалось в июле на сессии Законодательного собрания Красноярского края, компания "Норникель" до 2023 года вложит более 123 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов своих предприятий в Норильске в рамках "Серного проекта". Планируется, что Норильск за пять лет должен сократить объем вредных выбросов в воздух на 75% по итогам реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", в Красноярске вложение 70 млрд рублей позволит за тот же срок снизить объем загрязнений на 22%

На исполнение нацпроекта "Экология" в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Восьмой экологический форум "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" проходит в Москве 17 и 18 октября. Организаторы Экофорума - ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель"), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).