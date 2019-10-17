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Шведский суд в конце ноября объявит решение по жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Решение будет вынесено 27 ноября

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынесет вердикт по апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину 27 ноября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в судебной инстанции.

"Основные слушания по делу "Газпрома" закончились сегодня. Решение будет вынесено 27 ноября", - рассказали в суде.

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину длились с 2014 года. В феврале 2018 года. Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания этой суммы с "Газпрома" через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена.

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