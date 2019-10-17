Погранохрана Финляндии считает возможным открыть переход для поезда из Петербурга в Иматру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии считает возможным открыть для пассажирского поезда, который может быть запущен из Санкт-Петербурга в Иматру, железнодорожный пункт пропуска на границе с Россией. Об этом сообщил на пресс-конференции в генконсульстве Финляндии в Петербурге помощник командира пограничного отряда по региону Юго-Восточная Финляндия подполковник Юха Кивеля.

"Со стороны пограничной охраны Финляндии мы ничего не имеем против открытия пассажирского сообщения между Иматрой и Петербургом", - сказал он.

При этом Кивеля отметил, что для того, чтобы железнодорожный пункт пропуска начал работать, ему необходимо придать статус международного, для чего требуются договоренности двух стран на высоком политическом уровне, также его необходимо оборудовать специальной инфраструктурой для работы с пассажирами и расширить штат сотрудников пограничной службы как с финской, так и с российской стороны.

Тестовый заезд поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Иматру состоялся 28 сентября. Утром поезд отправился с Финляндского вокзала и вечером прибыл обратно в Санкт-Петербург. После этого виец-президент консалтинговой компании "Транспортная интеграция" Светлана Воронцова сообщала ТАСС, что компания за год подготовит технико-экономическое обоснование проекта организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Иматрой. По словам Воронцовой, в РЖД обсуждают возможность запуска двух-трех пар поездов в сутки. Минимальное время в пути, по предварительным расчетам, составит 2 часа 15 минут, стоимость билета в одну сторону оценивается в 1,1 тыс. рублей при обеспечении ежегодного пассажиропотока в 1 млн человек.

По словам Кивеля, участникам процесса также предстоит просчитать экономическую целесообразность запуска такого поезда.

Ранее компания "Транспортная интеграция" проводила исследование о перспективах запуска регулярного железнодорожного сообщения между двумя городами по заказу Финского регионального союза Южной Карелии. Путь поезда пролегает через железнодорожный пункт пропуска Светогорск - Иматра, который был открыт в 70-х годах XX века для транспортировки древесины. Сейчас железнодорожный пункт пропуска является двухсторонним и по нему осуществляется только перевозка грузов, пересечь границу с Финляндией в Светогорске можно только на автомобиле, мотоцикле или велосипеде.