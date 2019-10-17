Аграрии КНДР успешно преодолели последствия рекордной засухи

ПХЕНЬЯН, 17 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Аграрии КНДР благополучно преодолели последствия рекордной засухи, при этом урожай ряда культур превысил показатели прошлого года. Об этом рассказал в четверг председатель села Кочхан Ким Ин Чхоль в беседе с корреспондентом ТАСС, который был вместе с сотрудниками посольства РФ в Пхеньяне, приехавшими в хозяйство для помощи в проведении сельскохозяйственных работ.

По словам Ким Ин Чхоля, в результате засухи больше всего пострадали посевы кукурузы, пшеницы, сои и картофеля. Урожайность этих культур снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом урожай риса в Кочхане был собран на 8% больше, чем годом ранее, отметил председатель.

В сельскохозяйственном кооперативе Кочхан, расположенном в 20 минутах езды от Пхеньяна, работают более 1,5 тыс. сотрудников. Они обеспечивают продовольствием крупное металлургическое предприятие "Чхоллима", а также поставляют свою продукцию в магазины столицы КНДР. Кочхан является подшефным хозяйством посольства России в КНДР.

Сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Мацегорой регулярно приезжают в кооператив, чтобы помочь в проведении полевых работ. В частности, весной нынешнего года российские дипломаты окучивали картофель. На этот раз сотрудники посольства помогали крестьянам в сборе урожая зерновых - подносили вязанки колосьев на конвейер машины для обмолота риса.

В начале октября Кочхан также посетила делегация руководителей российских СМИ, которая передала в дар кооперативу семена огурцов из России. Как заверил корреспондента ТАСС председатель села, весной будущего года в хозяйстве будет создана экспериментальная теплица, где будут высажены переданные семена. В состав делегации руководителей российских СМИ, посетившей в начале октября Пхеньян с рабочим визитом, входили глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

Рекордная засуха

В первой половине нынешнего года в КНДР была отмечена рекордная за последние 100 лет засуха. В период с января по июнь в стране выпало в среднем всего 56,3 мм осадков, что стало самым низким показателем с 1917 года. В связи с этим власти страны призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры борьбы с последствиями засушливой погоды.