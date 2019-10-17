Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аграрии КНДР успешно преодолели последствия рекордной засухи

По словам председателя села Кочхан Ким Ин Чхоля, урожай некоторых культур превысил показатели 2018 года
Фото {{sliderIndex+1}} из 12
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 12

Описание
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС
© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 17 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Аграрии КНДР благополучно преодолели последствия рекордной засухи, при этом урожай ряда культур превысил показатели прошлого года. Об этом рассказал в четверг председатель села Кочхан Ким Ин Чхоль в беседе с корреспондентом ТАСС, который был вместе с сотрудниками посольства РФ в Пхеньяне, приехавшими в хозяйство для помощи в проведении сельскохозяйственных работ.

По словам Ким Ин Чхоля, в результате засухи больше всего пострадали посевы кукурузы, пшеницы, сои и картофеля. Урожайность этих культур снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом урожай риса в Кочхане был собран на 8% больше, чем годом ранее, отметил председатель.

В сельскохозяйственном кооперативе Кочхан, расположенном в 20 минутах езды от Пхеньяна, работают более 1,5 тыс. сотрудников. Они обеспечивают продовольствием крупное металлургическое предприятие "Чхоллима", а также поставляют свою продукцию в магазины столицы КНДР. Кочхан является подшефным хозяйством посольства России в КНДР.

Сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Мацегорой регулярно приезжают в кооператив, чтобы помочь в проведении полевых работ. В частности, весной нынешнего года российские дипломаты окучивали картофель. На этот раз сотрудники посольства помогали крестьянам в сборе урожая зерновых - подносили вязанки колосьев на конвейер машины для обмолота риса.

В начале октября Кочхан также посетила делегация руководителей российских СМИ, которая передала в дар кооперативу семена огурцов из России. Как заверил корреспондента ТАСС председатель села, весной будущего года в хозяйстве будет создана экспериментальная теплица, где будут высажены переданные семена. В состав делегации руководителей российских СМИ, посетившей в начале октября Пхеньян с рабочим визитом, входили глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

Рекордная засуха

В первой половине нынешнего года в КНДР была отмечена рекордная за последние 100 лет засуха. В период с января по июнь в стране выпало в среднем всего 56,3 мм осадков, что стало самым низким показателем с 1917 года. В связи с этим власти страны призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры борьбы с последствиями засушливой погоды.

Теги
КНДР
Реклама на ТАСС
Люксембургский банк подал иск о банкротстве киностудии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей"
Сумма исковых требований составляет более 616 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС