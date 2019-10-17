Медведев поручил внедрить службу аварийных комиссаров на федеральных трассах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минтранс работает над внедрением на федеральных трассах службы аварийных комиссаров, для оказания технической и медицинской помощи на дорогах, а также оформления ДТП. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе Международной специализированной выставки "Дорога 2019".

"Дмитрий Анатольевич Медведев [премьер-министр РФ] дал поручение проработать вопрос о возможности распространить такую практику (службы аварийных комиссаров - прим. ТАСС) как минимум на федеральные дороги, как максимум по всей России", - сказал чиновник.

Соответствующее поручение премьер-министр дал 16 октября, осматривая стенд госкомпании "Автодор".

Вопрос потребует серьезных расчетов, добавил Алафинов. Необходимо будет проработать их взаимодействие с ГИБДД и МЧС. По его словам, вопрос может быть еще шире, если дать аварийным комиссарам возможность по согласованию со страховыми компаниями оформлять ДТП. Сейчас же участники ДТП, несмотря на возможность оформлять ДТП без ГИБДД, часами ждут инспекторов, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Речь идет о службе аварийных комиссаров, которая работает на платных дорогах "Автодора". Экипажи таких машин оказывают не только техническую, но и медицинскую помощь. Как пояснил председатель правления "Автодора" Вячеслава Петушенко, сейчас у компании в круглосуточном режиме работают 63 экипажа. "Время "подлета" 10-12 минут, 60 тыс. выездов на дорожную ситуацию в год", - сказал он. Петушенко подчеркнул, что потенциально каждый их выезд может значить спасенные жизни.

Аварийные комиссары

Служба аварийных комиссаров помогает автомобилистам при возникновении экстренной ситуации. В случае необходимости аварийные комиссары смогут заправить машину бензином, помочь с устранением неисправности автомобиля, оказать помощь при остановке автомобиля в неустановленном месте. При ДТП аварийный комиссар оградит место аварии, сообщит о происшедшем в экстренные службы. Автомобили службы оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- и видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/ GPS.