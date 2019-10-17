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Международные резервы России за неделю выросли до $535,4 млрд

Они увеличились на $2,5 млрд

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 11 октября 2019 года составили $535,4 млрд, что на $2,5 млрд (0,47%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Рост резервов, по данным регулятора, произошел "вследствие положительной переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
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