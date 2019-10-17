Минпромторг надеется, что законопроект об онлайн-продаже лекарств будет принят осенью

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассчитывает, что законопроект о дистанционной продаже лекарств будет рассмотрен и принят Госдумой в осеннюю сессию. Об этом он сообщил на конференции "Электронная торговля - 2019".

"В 2017 году еще в первом чтении был принят в Госдуме проект закона, который разрешает реализацию лекарственных препаратов через интернет. Есть немалая группа скептиков у этого решения. Но я очень надеюсь на то, что в эту сессию Госдума сможет рассмотреть этот законопроект, который немножко, что называется, "завис", и все-таки принять по нему окончательное решение", - сказал он.

Проект закона о внесении изменений в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом находится на рассмотрении Госдумы с октября 2017 года. В первом чтении он был принят в декабре того же года. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие данного законопроекта.

В конце августа "Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной продаже лекарств, разрешающие доставку купленных через интернет медикаментов любыми курьерскими службами, но при этом ограничивающие онлайн-продажу спиртосодержащих лекарств. Единороссы также поддерживают распространение практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны.

Евтухов также выразил надежду на принятие законопроекта о поэтапной легализации продажи алкоголя через интернет, который был подготовлен Минфином РФ. "Непросто идет этот законопроект, есть противники, есть горячие сторонники в лице Минфина, нашего министерства, Министерства экономики. Я уверен, что это решение будет принято, и этот сегмент также будет охвачен онлайн-торговлей", - отметил замглавы Минпромторга.

Он также сообщил, что идет работа и по легализации интернет-продаж ювелирных изделий. "Тоже это был запрос со стороны профессионального сообщества", - отметил Евтухов.