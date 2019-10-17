"Сибур" намерен на треть увеличить мощности производства спиртов на площадке в Перми

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Сибур" планирует увеличить мощность производства спиртов (н-бутанола и 2-этилгексанола) на площадке компании "Сибур-Химпром" в Перми на 25-30%, это станет возможным благодаря меморандуму, который подписали в четверг на полях Пермского инженерно-промышленного форума компания и власти региона. Сроки реализации проекта будут определены в конце 2019 года - начале 2020 года.

Спирты н-бутанол и 2-этилгексанол являются основными компонентами производства пластификаторов для напольных покрытий, акрилатов для лакокрасочной промышленности и других отраслей, а также для присадок для дизельного топлива.

"Мы с точки зрения мощностей пока не до конца оцифровались. Мы можем говорить о том, что это будет 25-30%", - сказал журналистам гендиректор АО "Сибур-Химпром" Константин Югов, пояснив, что окончательная цифра уточняется.

Он подчеркнул, что мощности будут наращиваться за счет повышения эффективности производства. "Идея в том, чтобы модернизировать действующее производство, но таким образом, чтобы оно стало более экономически эффективным. Мы из того же количества сырья будем производить больше целевой продукции, мы будем экономить энергетические ресурсы. И, что не менее важно, мы меньше будем воздействовать на окружающую среду", - сказал глава "Сибур-Химпрома".

Также меморандум позволит увеличить мощности производства 2-этилгексановой кислоты, применяемой в производстве лакокрасочных материалов, для выпуска защитных пленок автомобильных лобовых стекол и других целей.

"Сибур" - вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. Холдинг реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

О форуме

Юбилейный пятый Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. ПИПФ проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.