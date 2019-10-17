"Норникель" до 2023 года инвестирует в Мурманскую область около 140 млрд рублей

ТАСС, 17 октября. Инвестиции горно-металлургической компании "Норникель" в Мурманскую область составят около 140 млрд рублей до 2023 года Об этом в ходе подписания соглашения о развитии региона сообщил президент компании Владимир Потанин.

"Инвестиции компании в Мурманскую область составят около 140 млрд рублей до 2023 года по всем направлениям при оптимистичном прогнозе", - сказал он.

Потанин отметил, что компания планирует вывести взаимодействие с регионом "на новый уровень" не только за счет обширной инвестиционной программы, но и социальных и туристических проектов.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.