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Северный Кавказ предложил ОАЭ инвестировать в горнолыжные комплексы и термальные центры

Арктический Ненецкий округ - в крупный логистический проект по транспортировке углеводородов, а Санкт-Петербург - в судостроение и нефтесервис

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа предложили Объединенным Арабским Эмиратам инвестировать в новые горнолыжные комплексы и лечебные термальные центры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минкавказа по итогам прошедшего в Абу-Даби заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Более половины регионов России прислали свои предложения для рассмотрения арабской стороной. Так, Северный Кавказ предлагает инвестировать в новые горнолыжные комплексы и лечебные термальные центры, арктический Ненецкий округ - в крупный логистический проект по транспортировке углеводородов, город Санкт-Петербург - в судостроение и нефтесервис", - сообщила пресс-служба.

Российскую часть комиссии возглавляет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сопредседателем рабочей группы по региональному и инвестиционному сотрудничеству назначен первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Как отмечается, рабочая группа будет работать по принципу "одного окна" для регионов РФ, которые хотят сотрудничать с ОАЭ. Основное внимание будет уделено проектам малого и среднего бизнеса, а также созданию совместных предприятий в сфере туризма, технологичного агропрома.

"ОАЭ известны гибкостью своей экономической системы для бизнеса. Мы также готовы использовать лучшие практики, накопленные российской стороной, и снимать барьеры, если это понадобится для повышения эффективности вложений", - цитирует Байсултанова пресс-служба.

По данным Минкавказа, Татарстан предлагает свою площадку под проведение экономического саммита "Россия - Исламский мир", где обсудят исламские финансы и партнерский банкинг, а также индустрию халяль.

Члены рабочей группы по региональному и инвестиционному сотрудничеству договорились оперативно встречаться с арабскими коллегами по мере появления новых перспективных проектов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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