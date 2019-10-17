"Ростелеком" пока не видит интереса со стороны Huawei к ОС "Аврора"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" продолжает вести переговоры с Huawei по поводу использования операционной системы "Аврора" на своих устройствах, но пока не видит заинтересованности в этом у китайской компании. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы с Huawei находимся в стадии дискуссии, но могу сказать, что пока мы заинтересованности с их стороны не видим. Наверное, это логично, потому что однажды с Android они обожглись, им хочется иметь что-то свое, китайское", - сказал он.

По словам Осеевского, "Ростелеком" также ведет "затянувшиеся переговоры" с правительством об использовании "Авроры" чиновниками. Вместе с тем, продолжил он, компания работает с крупными госкорпорациями по использованию различных устройств для их персонала, а также постепенно формируется экосистема разработчиков, которые интегрируют свои решения с "Авророй".

"Одновременно с этим мы двигаемся по другим трекам, которые изначально не предполагались. Например, самый известный - это использования ОС в устройствах для переписи населения", - отметил глава "Ростелекома".

Перепись на "Авроре"

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предписывает "Ростелекому" поставить планшеты на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. После этого "Ростелеком" объявил соответствующий тендер на закупку планшетов на ОС "Аврора". Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная цена договора не может превышать 11,52 млрд рублей, планируется заказать порядка 360 тыс. планшетов. Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 года.

Как уточняли в пресс-службе "Ростелекома", по итогам закупки будет определено два победителя, компания в итоге заключит договоры на поставку планшетов на общую сумму не более 5,76 млрд руб. В настоящий момент заявки на получение контракта подали четыре компании, их наименования не раскрываются.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника сообщало, что переговоры об установке ОС "Аврора" для проведения переписи населения на свои планшеты ведет Huawei. При этом в "Ростелекоме" отмечали, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с "установленными закупочными процедурами" и на основе открытого конкурса.

О том, что Россия и Китай планируют обсудить возможность использовать "Аврору" на устройствах Huawei также сообщали в Минкомсвязи РФ.