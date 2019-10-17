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Саммит Россия – Африка

Посол в Найроби: Россия заинтересована в сборке машин российского автопрома в Кении

Дмитрий Максимычев назвал Кению крупнейшим партнером РФ на Африканском континенте. Кения занимает четвертое место по товарообороту среди стран Африки южнее Сахары

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компании из РФ выражают заинтересованность в налаживании производства продукции российского автопрома в Кении. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев.

"Сегодняшние отношения России с Кенией очень многогранны, - отметил он. - Кения является нашим крупнейшим партнером на Африканском континенте, занимая четвертое место по товарообороту (более $300 млн в год) среди стран Африки южнее Сахары. В 2019 году существенно активизировался обмен делегациями на высоком уровне. У нас есть много идей и инициатив, реализация которых послужит на благо России и Кении. Отмечаем интерес российских экономических операторов к запуску сборочных производств отечественного автопрома в Кении, совместного производства горюче-смазочных материалов для реализации в Восточной Африке".

Партнерские отношения с Африкой

По словам посла, Африка - самый динамично развивающийся континент, укрепление связей с ним на системной основе - веление времени. "Саммит и экономический форум Россия и Африки - закономерный результат повышения интереса обеих сторон к сотрудничеству, - указал он. - Эти мероприятия позволят раскрыть потенциал экономического взаимодействия российских и африканских деловых кругов по самому широкому кругу вопросов. Мы ожидаем, что это событие поможет наладить партнерские отношения с ведущими африканскими организациями, отвечающими за стимулирование торговли и привлечение инвестиций в экономику региона".

"Сегодня Россия многое может предложить странам Африки - от взаимодействия в сфере цифровой экономики до обеспечения продовольственной безопасности, развития транспорта и энергетики, - сказал посол. - Достижение устойчивого развития континента через взаимовыгодное многоплановое взаимодействие - весомый вклад в международные усилия по реализации целей Глобальной повестки ООН на период до 2030 года".

Россия - источник знаний

"Россия как динамично развивающаяся и технологически развитая страна может стать источником ценного опыта и знаний для стран Африки во многих сферах - энергетики, рачительного и экологически безопасного использования природных ресурсов, транспорта, устойчивого развития городов, информационных технологий", - уверен посол.

По его словам, "сегодня и Россия, и страны Африки активно вовлечены в региональную интеграцию. В этом году на континенте создана зона свободной торговли. Кения является активным участником этих процессов, входя в Восточноафриканское сообщество, Общий рынок Восточной и Южной Африки, а также Межправительственную организацию по развитию".

"Кения, - подчеркнул посол, - обладает уникальным опытом сохранения своего природного наследия, охраны биоразнообразия и в целом окружающей среды. Она стала одной из первых стран мира, запретивших производство, продажу и использование одноразовых пластиковых пакетов. В настоящее время здесь ведется работа по запрету одноразовых пластиковых бутылок".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
КенияРоссияСаммит Россия – Африка
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