Люксембургский банк подал иск о банкротстве киностудии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск люксембургского банка East-West United Bank, акционером которого является АФК "Система", к петербургской киностудии "Прогресс-студия", занимавшейся производством телесериала "Улицы разбитых фонарей", о признании ее банкротом, следует из данных картотеки дел суда.

"Сумма исковых требований: 616 млн 326 тыс. 575,64 рублей", - говорится в материалах дела. Иск пока не принят судом к рассмотрению.

"Прогресс-студия" зарегистрирована в Петербурге. По данным базы СПАРК, в конце прошлого года в компании был зарегистрирован один человек, уставный капитал фирмы составляет 20 тыс. рублей. Чистый убыток на 31 декабря 2018 года составил более 1,2 млн рублей, прибыль компания в последний раз показывала по итогам 2017 года, тогда она составила более 2 млн рублей. При этом выручка от продаж, по данным СПАРК, в конце 2017 года составляла 244 млн 983 тыс. рублей. Студия занималась производством нескольких сезонов известного сериала "Улицы разбитых фонарей".

East-West United Bank, по данным на официальном сайте организации, зарегистрирован в Люксембурге. Его акционером является российская АФК "Система".

По данным материалов судебных дел, банк и киностудия также являются участниками другого судебного процесса. В феврале этого года банк подал иск к киностудии и компании "Кинопроизводственный центр" на сумму более 9 млн рублей. Причина подачи иска - взыскание задолженности. В настоящее время рассмотрение дела продолжается в арбитражном суде Москвы.