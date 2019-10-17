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Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

За III квартал 2019 года они выросли на 3%, сообщает ведомство

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

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Россия
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