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Минтранс определил запретные для плавания районы возле Крымского моста

В этих районах разрешено плавать только кораблям, катерам и судам Росгвардии, ВМФ России, федеральных органов безопасности, а также судам, участвующим в обслуживании моста
Крымский мост Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило установить запретные для плавания районы возле Крымского моста. Проект приказа опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Проект приказа разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива", - говорится в пояснительной записке к документу.

В зонах, определенных приказом, запрещается плавание любых плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ России, федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в обслуживании моста.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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