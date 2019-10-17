Рост кредитования физлиц в сентябре замедлился до 1,6%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рост кредитования физических лиц в России в сентябре замедлился до 1,6%, месяцем ранее этот показатель составлял 1,8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году занимает розничный сегмент. В сентябре прирост кредитов физическим лицам замедлился до 1,6%, в том числе из-за фактора сезонности", - говорится в документе.

В середине сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отмечала, что регулятор видит "тревожные тенденции" по увеличению доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Отчасти рост доли таких кредитов ЦБ связывал с введением обязательного расчета ПДН с 1 октября 2019 года.

Введение показателя долговой нагрузки

ЦБ РФ 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Портфель ипотечных кредитов

Портфель выданных российскими банками ипотечных кредитов за январь - август 2019 года вырос на 11,4%, достигнув на 1 сентября 7,3 трлн рублей.

"За январь - август 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 11,4% и по состоянию на 01.09.2019 составил 7,3 трлн рублей", - говорится в документе.

В январе - августе население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты, чем за аналогичный период годом ранее. Так, за восемь месяцев этого года банки выдали 783 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму 1,7 трлн рублей, что на 14,1% ниже, чем за январь - август 2018 года в количественном выражении и на 5,2% - в денежном измерении, следует из материалов ЦБ.

Приток вкладов физлиц в банки

Приток вкладов физических лиц в российские банки в январе - сентябре 2019 года значительно ускорился и составил 5% против 1,7% годом ранее, сообщается в материалах ЦБ.

"Приток вкладов физических лиц в январе - сентябре 2019 года значительно превысил показатель аналогичного периода предыдущего года (+5% против +1,7%). При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (+0,8% в долларовом эквиваленте); вклады в рублях демонстрировали более сдержанную динамику (+0,2%)", - отметил регулятор.

ЦБ указал, что на фоне укрепления рубля в сентябре доля вкладов в иностранной валюте в их совокупном объеме снизилась до уровня начала августа (21,1%), сохранив тенденцию к девалютизации вкладов. При этом средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года в августе 2019 года увеличилась на 0,8 п.п. относительно уровня августа 2018 года.

"Вместе с тем в последние пять месяцев текущего года происходило снижение ставок по вкладам. При этом в условиях плавного замедления инфляции ставки по вкладам в реальном выражении по-прежнему были привлекательными", - говорится в материалах регулятора.

Прибыль банков

Прибыль российского банковского сектора по итогам января - сентября 2019 года достигла 1,5 трлн рублей, что на 36,4% больше, чем годом ранее (1,1 трлн рублей).

Рост показателя "носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9", пояснил регулятор.

На начало октября в России действовали 454 кредитные организации (на начало года - 484).

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, отмечают в ЦБ. За январь - сентябрь прибыль в размере 1,66 трлн рублей показали 368 кредитных организаций (81% от действовавших на начало октября), убыток в размере 157 млрд рублей получили 82 кредитные организации (18%).