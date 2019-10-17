Организаторы "Острова" проведут интенсив для специалистов в сфере цифровой экономики

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полторы тысячи специалистов государственных структур, корпораций и технологических компаний, отвечающих за создание и внедрение цифровых технологий для реализации задач нацпрограммы "Цифровая экономика", станут участниками форума (рабочего интенсива) "Зимний Остров". Его проведут организаторы ежегодного образовательного интенсива "Остров", сообщили в четверг ТАСС в Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

В оргкомитет интенсива "Зимний Остров" входят АНО "Платформа НТИ", Университет НТИ "20.35", Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, АНО "Цифровая экономика" и федеральные министерства. Интенсив, в ходе которого участники будут разрабатывать новые стандарты для областей внедрения цифровых решений, решать технологические задачи и выстраивать модели взаимодействия с институтами развития и другими участниками рынков будущего, пройдет 1-4 декабря в Сочи на базе образовательного центра "Сириус" в преддверии форума "Глобальное технологическое лидерство" (5-6 декабря, организатор - РВК).

"Интенсив "Зимний Остров" - это три параллельных трека с общей организационной платформой. В Сочи соберутся те, кто отвечает в корпорациях и ведомствах за программы подготовки кадров, за программы поддержки экспорта, за реализацию экосистемных задач с фокусом на развитие сети акселераторов. Одной из основных задач участников интенсива станет синхронизация технологической политики государства в ближайшие годы, программ развития, цифровой экономики, поддержки проектов и стартапов, дорожных карт по сквозным технологиям", - считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, которого цитирует Информбюро НТИ.

Интенсив позволит создать новые модели взаимодействия участников процессов цифровизации - представителей крупного бизнеса, технологических компаний, институтов развития и государства, считают авторы проекта "Зимний Остров". Цели интенсива отвечают и задачам Национальной технологической инициативы, в соответствии с которой должны быть созданы условия для глобального технологического лидерства России к 2035 году за счет развития рынков сквозных технологий (среди них - искусственный интеллект, новые источники энергии, нейротехнологии и др).

"Национальная технологическая инициатива предлагает программы поддержки высокотехнологичных компаний с глобальными амбициями, способных завоевать значимые доли на новых международных рынках, с уникальными сервисами и прорывными разработками. На "Острове" мы будем работать над экспортными стратегиями таких компаний, созданием экспортных консорциумов", - цитирует Информбюро НТИ генерального директора АО "Российская венчурная компания" Александра Повалко.

Участие в интенсиве для специалистов и организаций будет бесплатным (проезд и проживание - за счет участников). Организаторы предусмотрели систему грантов для представителей стартапов, которая позволит частично или полностью компенсировать логистические затраты. Зарегистрироваться на интенсив "Зимний Остров" можно на платформе Leader-ID.

Образовательный интенсив

Образовательный интенсив "Остров 10-22", который прошел в "Сколтехе" с 10 по 22 июля, был организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

В нем приняли участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти. Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" стало началом взаимодействия с Национальной технологической инициативой - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.