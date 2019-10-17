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РЖД ввели скидку на экспорт угля Кузбасса через порты Северо-Запада под гарантии объемов

Скидка 7,41% будет действовать на перевозки, осуществленные с 1 октября по 31 декабря 2019 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) установили понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог, говорится в сообщении холдинга.

Скидка предоставляется под гарантии объемов перевозок. Ее могут получить грузоотправители, которые выполнят условие поставки по этому направлению не менее 15,9 млн т угля за IV квартал 2019 года.

Понижающий коэффициент будет действовать на перевозки, осуществленные с 1 октября по 31 декабря 2019 года.

"Он позволит нивелировать введенную с начала 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля и создать условия для переориентации части поставок твердого топлива с перегруженного восточного направления сети железных дорог", - отмечают в РЖД.

В июле 2019 года РЖД ввели аналогичный понижающий коэффициент на перевозки угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного государственным регулятором.

Теги
РоссияКемеровская область
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