Учебную площадку по внедрению бережливых технологий откроют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Учебная площадка "Фабрика процессов" откроется в Ставропольском крае в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Фабрика процессов" - это специальная учебная площадка, где в условиях, приближенных к реальным, участники оптимизируют производственный процесс, применяя принципы и инструменты бережливого производства", - говорится в сообщении.

Планируется, что площадка может быть открыта в регионе уже в 2019 году. "Это эффективный, современный инструмент обучения практической реализации принципов бережливого производства. Появление "Фабрики процессов" на Ставрополье - одно из основных мероприятий национального и регионального проектов по повышению производительности труда. Это одна из самых современных программ, включающая в себя информацию как о производственных, так и об офисных процессах", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Виталия Зритнева.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.