Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учебную площадку по внедрению бережливых технологий откроют на Ставрополье

Площадка может быть открыта в регионе уже в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Учебная площадка "Фабрика процессов" откроется в Ставропольском крае в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Фабрика процессов" - это специальная учебная площадка, где в условиях, приближенных к реальным, участники оптимизируют производственный процесс, применяя принципы и инструменты бережливого производства", - говорится в сообщении.

Планируется, что площадка может быть открыта в регионе уже в 2019 году. "Это эффективный, современный инструмент обучения практической реализации принципов бережливого производства. Появление "Фабрики процессов" на Ставрополье - одно из основных мероприятий национального и регионального проектов по повышению производительности труда. Это одна из самых современных программ, включающая в себя информацию как о производственных, так и об офисных процессах", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Виталия Зритнева.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Свыше 300 делегатов обсуждают на форуме в Архангельске перспективы работы в Арктике
Участники форума рассматривают вопросы экономического развития северных регионов в контексте реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов, а также развития судоходства по Северному морскому пути
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС