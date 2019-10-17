"Метафракс" планирует расширить сотрудничество с пермскими предприятиями

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Метафракс" планирует расширить сотрудничество с предприятиями Пермского края, с этой целью в четверг на полях Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) региональные власти и "Метафракс" подписали дорожную карту. Сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Войти в дорожную карту сейчас планируют не менее 20 региональных промышленных предприятий. "Метафракс" уже сотрудничает почти с 850 компаниями Пермского края и порядка 50 частными предпринимателями.

"Сегодня мы подписали с регионом дорожную карту и те предприятия, которые в нее войдут, мы с ними будем работать с точки зрения поставки товаров, работ, услуг, оборудования. [Дорожная карта необходима] для более глубокой кооперации, расширения сотрудничества. Мы понимаем, что при прочих равных, если мы живем и работаем в этом регионе, мы заинтересованы в сотрудничестве именно с региональными компаниями", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал журналистам председатель совета директоров, заместитель генерального директора "Метафракса" Армен Гарслян, при выборе компаний для "Метафракса" прежде всего важна их надежность. "Обязательно попробуем то, что нам предложено и лучшее будем выбирать. Для нас самое главное - это надежность. В этом направлении будем двигаться", - пояснил Гарслян.

ПАО "Метафракс" - крупный российский производитель метанола и его производных. География поставок компании включает 60 стран мира. Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО "Метафракс" (Губаха, Пермского края), ООО "Метадинеа" - производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская обл.), "Метадинеа Австрия" - производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО "Карболит" - индустриальный парк типа brownfield (Московская область). Совокупная выручка группы компаний "Метафракс" по международному стандарту финансовой отчетности превышает 55 млрд рублей.

Юбилейный пятый Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. ПИПФ проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.