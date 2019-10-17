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Чемезов поддерживает размещение "гражданского" госзаказа на предприятиях ОПК

Глава Ростеха уточнил, что господдержка предполагает передачу российским производителям и поставщикам 30% и более общих годовых закупок в 2020 году, а также увеличение этой квоты до 50% в 2021 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов поддерживает предложение Минпромторга РФ о введении квот при получении предприятиями оборонно-промышленного комлекса госзаказа на гражданскую продукцию.

"Очевидно, что для успешного достижения целей социально-экономического развития до 2024 года необходимо создать эффективную систему поддержки российских промышленных предприятий, в том числе и ОПК. Она уже выстраивается. В этой части считаю правильной и своевременной инициативу Минпромторга о введении временной экономической поддержки через государственный заказ производителей отечественных товаров, а также предприятий ОПК, выпускающих продукцию гражданского назначения",- сказал Чемезов на заседании бюро Союза машиностроителей РФ.

Чемезов уточнил, что господдержка предполагает передачу российским производителям и поставщикам тридцати и более процентов общих годовых закупок в 2020 году, а также увеличение этой квоты до 50% в 2021 году.

В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 млрд рублей долгов российскому ОПК.

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Россия
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