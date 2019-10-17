Эксперт: новый законопроект о виноделии поддержит производителей на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Закон об установлении единого регулирования производства вина, внесенный в Госдуму, будет содействовать возрождению виноградарства на Северном Кавказе, считает депутат Госдумы РФ от Республики Дагестан Заур Аскендеров.

16 октября группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Законопроект подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и учитывает положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

"Главное отличие нового законопроекта в том, что в нем предусмотрено больше внимания и больше мер по стимулированию отечественного производителя. Это и определенные преференции, и требования к качеству, требования к этикетке (предлагается размещать на бутылках напитков с ароматизаторами и другими добавками надпись "Не является вином" - прим. ТАСС). Все это направлено на поддержку отечественного виноделия. Я уверен, что с принятием нового закона появится мотивация для развития отечественного виноградарства и виноделия, в том числе на Северном Кавказе - так, тот же Дагестан в 1970-х годах собирал до 400 тыс. тонн винограда ежегодно", - сказал Аскендеров.

По его мнению, закон, направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, позволит вернуть эту отрасль на утраченные позиции. "В годы антиалкогольной компании все это было практически уничтожено. Сейчас благодаря усилиям руководства республики отрасль возрождается, но усилий только на уровне региона недостаточно, нужна федеральная поддержка", - пояснил депутат.

Он отметил, что одна из важных мер, предусмотренных новым законопроектом, - повышение внимание к контролю качества алкогольной продукции, ввозимой из-за рубежа.

"Сегодня производство вина в России регулируется очень строго, при этом для импортного алкоголя таких регулирующих мер явно недостаточно, для них зачастую нет даже МЗЦ - минимальных закупочных цен. Новый закон будет это регулировать, он нацелен, в том числе на полный запрет ввоза фальсифицированной продукции из-за рубежа", - отметил собеседник агентства. В целом, по мнению депутата Госдумы, принятие закона должно расставить "точки над i" в регулировании всей отрасли виноградарства и виноделия в России.