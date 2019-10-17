В сентябре производство водки в России выросло почти на 20%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Производство водки в России в сентябре выросло на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 7,9 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По сравнению с показателем за август 2019 года производство водки выросло на 12,7%. В период с января по сентябрь производство водки в России увеличилось на 2,9%.

Как сообщили в Росстате, объем производства коньяка в сентябре 2019 года увеличился на 29,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и на 16,1% по сравнению с августом 2018 года, составив 883 тыс. дал. За девять месяцев с начала года рост показателя составил 4,7%.

Производство пива в сентябре выросло на 3,1% по сравнению с сентябрем 2018 года и составило 57,6 млн дал. По сравнению с августом 2019 года показатель снизился на 14%, в январе - сентябре производство пива снизилось на 0,3%.

Производство расфасованной питьевой воды, в том числе газированной, в сентябре выросло на 15,5%, до 704 млн полулитров. По сравнению с августом 2019 года показатель снизился на 9,1%, но с начала года рост составил 20,1%.

Объем производства других безалкогольных напитков в сентябре снизился на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 26,6 млн дал. По сравнению с августом рост показателя составил 18%, в январе - сентябре наблюдалось снижение производства в размере 0,5%.