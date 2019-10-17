Эксперты спрогнозировали снижение инфляции до конца года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Инфляция в России к концу 2019 года может опуститься ниже 3,5%, полагают эксперты, опрошенные ТАСС.

Согласно сентябрьскому отчету ЦБ, рост потребительских цен начиная с мая 2019 г. находился на околонулевом значении в месячном выражении. При этом в августе и сентябре в России наблюдалась дефляция в размере 0,2%. В то же время в годовом выражении инфляция в сентябре 2019 года уже снизилась до 4%, опустившись к нижнему порогу прогноза Банка России в 4-4,5%.

Регулятор полагает, что в последующие два года инфляция в России будет находиться на аналогичном уровне. Однако аналитики, опрошенные ТАСС, полагают, что к концу года инфляция может опуститься до 3,5% и ниже, заставив регулятора пересмотреть свой прогноз на ближайшем заседании 25 октября.

Что сдерживает рост цен

Замедлению инфляции способствует целый ряд факторов, как внутренних, так и внешних. В числе основных причин - сентябрьское укрепление рубля и слабый потребительский спрос, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ранний урожай также оказывал существенное давление на цены на плодоовощную продукцию и, соответственно, на продовольственную инфляцию в целом. Сезонное снижение стоимости услуг в этом году также происходит раньше традиционного периода середины осени, добавил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Дополнительным фактором послужило и отставание бюджетных расходов от графика, а также снижение роста мировой экономики, которое привело к замедлению роста спроса на российские экспортные товары, отмечают аналитики "ВТБ Капитал".

Прогноз по инфляции

Эксперты сходятся во мнении, что инфляция к концу года окажется ниже целевого уровня Банка России, что заставит регулятора понизить прогноз роста потребительских цен на ближайшем заседании.

"С большой вероятностью инфляция по итогам года окажется на 50 б.п. ниже медианы прогноза Банка России в 4-4,5%. Соответствующие корректировки в прогнозе регулятора будут сделаны уже на заседании 25 октября",- считает аналитик Росбанка Анна Заигрина.

В "Газпромбанк - Управление активами", в свою очередь, ожидают инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,3-3,4%, и 3,5% в 2020 году. В "Альфа-Капитале" прогнозируют инфляцию в 2020 году на уровне 3-3,5%.

В "БКС Премьер" придерживаются еще более радикального прогноза - 3,2-3,5% на конец 2019 года и 2,3-2,5% в первом полугодии 2020 года. На конец следующего года в компании ожидают возобновления роста потребительских цен до отметки 3-3,5%.

Инфляция может подтолкнуть ЦБ к более резкому снижению ставки

Низкая инфляция станет причиной, по которой регулятор снизит ключевую ставку минимум дважды до конца 2019 года, полагают эксперты. На сегодняшний день ставка находится на уровне 7%.

"Инфляция существенно ниже текущего таргета ЦБ в 4% может стать существенным сигналом как монетарным, так и фискальным властям о слишком жесткой политике. В текущих условиях стоит ожидать снижения ключевой ставки вслед за инфляцией", - отметил аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Дмитрий Турмышев, добавив, что в компании ожидают снижения ставки ЦБ до 6,5% к концу года.

Аналитик "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова ожидает до двух понижений ставки в случае отсутствия внешних шоков. В "БКС Премьер", в свою очередь, прогнозируют, что ЦБ может совершить до трех шагов вниз до конца 2019 года, до 6,25%.

Со своей стороны руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин полагает, что ЦБ совершит не более двух снижений ключевой ставки до конца I квартала 2020 года.