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Инвесторы из Саудовской Аравии намерены создать овцеводческое предприятие в Чечне

Готовится вся необходимая документация, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Инвесторы из Саудовской Аравии планируют реализовать ряд важных проектов в Чечне, в том числе создать овцеводческое предприятие в горном Веденском районе. Об этом сообщил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"К нам проявляют усиленный интерес многие зарубежные инвесторы и компании. В частности, фирмы Саудовской Аравии готовы реализовать ряд важных проектов. Один из них - крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Это позволит создать свыше 50 рабочих мест. Для предприятия уже определился инвестор, и готовится вся необходимая документация", - написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил о росте на 110,3% валового регионального продукта. "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 9,4%. Возрос уровень инвестиций в основной капитал на 27%, в том числе увеличился объем внебюджетных инвестиций", - добавил Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСаудовская АравияСеверный КавказСКФОЧечня
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