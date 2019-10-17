"Метафракс" увеличит инвестиции в химическое производство в Пермском крае до €1,2 млрд

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Инвестиции в проект возведения комплекса "Аммиак - карбамид - меламин" (АКМ) компании "Метафракс" в городе Губаха Пермского края увеличатся с более чем €950 млн до €1,2 млрд евро со строительством второй установки по производству меламина. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель совета директоров, заместитель гендиректора компании Армен Гарслян.

Соответствующее трехстороннее дополнительное соглашение "Метафракс" подписал с властями региона 17 октября на Пермском инженерно-промышленном форум. Специнвестконтракт (СПИК) о строительстве промышленного комплекса по производству АКМ между Минпромом РФ, региональными властями и "Метафраксом" был подписан в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня наш проект вместе с меламином [второй установкой] - это почти €1 млрд 200 млн. Для "Метафракса" это очень значительные инвестиции", - сказал Гарслян. Новая установка позволит выпускать более 40 тыс. тонн меламина - химического соединения, на основе которого синтезириуются смолы для производства пластмасс, далее из них делают посуду, мебель клей, строительные материалы.

Согласно документу, пермские власти готовы предоставить компании налоговые льготы. По словам Гарсляна, ежегодно налоговые отчисления компании в бюджет региона составляют более 3 млрд рублей. Для реализации всего проекта по строительству АКМ компания использует собственные и заемные средства, пусконаладочные работы на заводе планируют начать в 2021 году.

"Метафракс" - крупный российский производитель метанола и его производных, его продукция поставляется в 60 стран. Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие "Метафракс" (Губаха), "Метадинеа" (Пермский край, Московская область) и "Метадинеа Австрия" (Австрия, Кремс) - производство формальдегида и синтетических смол, "Карболит"- индустриальный парк (Московская область). Совокупная выручка группы компаний "Метафракс" по МСФО превышает 55 млрд рублей.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.