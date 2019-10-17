Первую в России гостиницу под брендом Radisson откроют в Перми в 2021 году

ПЕРМЬ, 17 октябя. /ТАСС/. Первая в России пятизвездочная гостиница под международным брендом Radisson будет открыта в центре Перми в конце 2021 года, сообщил в четверг журналистам на Пермском инженерно-промышленном форуме вице-президент по развитию бизнеса гостиничной группы Radisson Дэвид Дженкинс.

"У нас большое количество гостиниц под брендами Radisson Blue и Radisson Park Inn, а два года назад на территории Европы мы запустил бренд Radisson, который изначально был хорошо представлен в Америке, но мы его перезапустили на территории Европы, и теперь у нас очень сильное намерение развивать этот бренд на территории всей России, и в Перми - это первый [договор по] Radisson, который у нас подписан, официально объявлен на территории России", - сказал он.

Гостиница расположится на углу улиц Монастырская и Попова на территории многофункционального комплекса (МФК), который предстоит построить к 2024 году. По словам Дженкинса, гостиница Radisson отличается от двух других представленных отелей группы в России, она более высокой ценовой категории. Radisson в Перми будет включать 150 номеров с конгресс-холлом на 1 тыс. мест, видовым рестораном, бассейном, тренажерным залом.

По словам Александра Петрова - учредителя компании "Проспект Пермь" (входит в "Проспект групп"), которая взялась за развитие площадки, общий объем инвестиций в строительство МФК превышает 8,5 млрд рублей - это средства компании и банка. Комплекс расположится на месте бывшей шоколадной фабрики "Пермская", его общая площадь составит почти 17 га. "Наши промышленные объекты формируют абсолютно новую потребность в инфраструктуре края, начиная от гостиниц, социальной и транспортной инфраструктуры. Нам не хватает гостиниц", - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

В декабре 2019 года на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края проекту МФК был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. В четверг на полях Пермского инженерно-промышленного форума представители всемирной гостиничной сети и компания "Проспект групп" подписали соглашение об открытии первой пятизвездочной гостиницы в Перми.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.