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В Дагестане 100 меценатов готовы помочь в ремонте школ в 2020 году

Власти республики отметили, что проект "100 школ" будет реализовываться и в последующие годы

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Сто спонсоров заявили о готовности помочь при ремонте дагестанских школ в следующем году в рамках республиканского проекта "Сто школ". Об этом сообщается на сайте главы республики в четверг.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте по итогам встречи руководителя Дагестана Владимира Васильева с первым зампредседателя правительства региона Анатолием Карибовым и постоянным представителем Дагестана при президенте РФ Джамалдином Гасановым. "В ходе встречи были подведены итоги реализации программы "100 школ" в республике, а также перспективы на следующий год. В ходе обсуждения итогов реализации проекта Джамалдин Гасанов проинформировал главу региона о том, что уже обратилось 100 спонсоров, готовых принять участие в реализации проекта и на 2020 год", - говорится в сообщении.

Проект "100 школ", направленный на приведение образовательных учреждений в соответствие с нормативами, был инициирован в 2018 году. В 2018 году в рамках данного проекта вместо запланированных 100 было отремонтировано 117 школ, в 2019 году вместо запланированных 150 - 217 школ. "В общей сложности за два года будет отремонтировано уже не 250 организаций, как планировалось ранее, а 334", - сообщается на сайте.

Отмечается, что "уникальность проекта заключается в том, что выделяется определенная фиксированная сумма из республиканского бюджета, а потом администрация муниципального образования, депутаты, меценаты, неравнодушные люди собираются вокруг проблемы и начинают ее решать". "Это позволило создать такой механизм, при котором не только не нужно контролировать расход средств, но и можно провести дополнительные работы", - говорится в сообщении.

По словам Васильева, это стало возможным "благодаря добрым и отзывчивым людям, которые подключились к проводимой работе". Он отметил, что проект "100 школ" будет реализовываться и в "последующие годы в связи с тем, что есть еще немало учебных заведений, требующих ремонта". "И в среднесрочной перспективе все нуждающиеся в ремонте школы будут отремонтированы", - приводятся в сообщении его слова.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают более 1,6 тыс. школ, в них обучаются около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.

Теги
Северный КавказСКФОДагестан
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