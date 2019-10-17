Бизнес-форум, где по видео выступит Илон Маск, соберет на Кубани более 27 тыс. участников

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Бизнес-форум "Дело за малым", участниками которого станут более 27 тыс. человек из 68 регионов России и пяти стран, открывается в пятницу в Краснодаре. К гостям по видео обратится глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск.

"В Краснодаре стартует "Дело за малым". Это третий по счету форум для малого и среднего бизнеса и самый масштабный по охвату. К участию приглашены самые успешные бизнесмены края, страны и даже мира. Начинающие предприниматели смогут показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов", - отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участниками форума станут более 27 тыс. человек, это почти в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, это представители 68 субъектов РФ, а также гости из пяти других стран. Порядка трети зарегистрировавшихся принимали участие в форуме в 2018 году, что свидетельствует о практической пользе мероприятия, так как люди готовы принимать участие в нем снова, считает врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

По данным оргкомитета форума, спикерами мероприятия станут порядка 200 человек. Это представители российского и мирового бизнеса, государственные деятели, общественники. К примеру, заявлено участие бизнесмена из списка Forbes, основателя розничной сети "Магнит", президента футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого, генерального директора компании "Музыкальный лейбл блэк стар" Павла Курьянова, российского публициста Ильи Варламова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и других.

Но главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего, стало участие в форуме Илона Маска. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети "Твиттер", подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит. Лишь 16 октября стало известно, что Маск примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.

В день открытия форума на одной из его площадок начнутся съемки международного кинопроекта кинокомпании "Царь пикчерз" под рабочим названием "Любовь и прочие активы". Эта картина повествует об истории американки, которая приезжает в командировку в Краснодарский край. Съемки фильма будут проходить на площадках в России, Китае и США.

Другие площадки

Параллельно на площадках выставочного центра "Экспоград-юг" 18 октября начнется и предпринимательский форум "Мой бизнес", он проводится в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", являющегося частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В нем примут участие более 2 тыс. человек. Этот форум до конца текущего года пройдет в 27 городах России.

Федеральные и региональные спикеры дадут участникам практические советы для успешного ведения бизнеса. Еще одной значимой частью мероприятия станет обсуждение разработанных государством системных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Участников форума будет сопровождать робот Маргарита, который поможет завести деловые контакты и найти партнера по бизнесу. При регистрации на форум каждый участник получит уникальную карточку - паспорт предпринимателя. Владельцы паспорта примут участие в интерактивной игре.

"Краснодар неслучайно был выбран для проведения форума "Мой бизнес": край занимает четвертое место в стране по числу субъектов малого и среднего предпринимательства после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области и активно включен в процесс улучшения бизнес-климата", - сказали ТАСС в оргкомитете форума "Мой бизнес".

Дело за малым

Форум "Дело за малым" пройдет 18-19 октября в Краснодаре. Свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, форум станет одним из крупнейших бизнес-мероприятий в России. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.