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ЕС одобрил решение о введении санкций против Турции из-за ее буровых работ в ИЭЗ Кипра

Евросовет продолжит заниматься этим вопросом

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза одобрили решение Совета ЕС от 14 октября о создании санкционного режима против Турции для введения ограничительных мер в связи с ее буровыми работами в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в итоговом заявлении первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Европейский совет одобряет заключения Совета от 14 октября 2019 года в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "Евросовет продолжит заниматься этим вопросом".

На состоявшемся 14 октября в Люксембурге плановом заседании министры иностранных дел стран Евросоюза без долгих дискуссий согласовали санкционный режим для введения мер в отношении Анкары. Эти меры будут введены по отношению к тем физическим и юридическим лицам, которые несут ответственность за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, или тем, кто причастен к этой деятельности.

На шельфе и в ИЭЗ Республики Кипр были найдены крупные запасы природного газа. В сентябре правительство островного государства подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении 7 сектора месторождения на шельфе Кипра. Однако в начале октября Турция направила в этот район собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции направляются в район газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира.

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КипрТурция
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