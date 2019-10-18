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В США регулятор настаивает на судебном запрете на операции Telegram с ее криптовалютой

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит суд не удовлетворять ходатайства Telegram
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© Александр Щербак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает недостаточными обязательства, которые готова взять на себя компания Telegram Group Inc. относительно переноса на более поздний срок запуска своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановки на пять месяцев операций, касающихся криптовалюты Gram. Регулятор настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

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Комиссия 11 октября подала иск с требованием к Telegram приостановить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), что предполагает прекращение операций с Gram. Регулятор подчеркивал, что суд удовлетворил некоторые его требования на временной основе. В среду адвокаты Telegram уведомили суд о том, что компания намерена отложить запуск TON, запланированный ранее на конец октября, а также готова приостановить операции с Gram на пять месяцев. Вместе с тем представители Telegram попросили суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть "неверно истолкованы" общественностью и заинтересованными лицами.

Комиссия подчеркивает, что считает предложенные Telegram условия неприемлемыми. "Практический результат предложения ответчиков заключается в том, что они получили бы возможность совершать правонарушения через пять месяцев, а также обременили бы комиссию необходимостью добиваться от суда нового распоряжения о временном запрете", - говорится в документе. С точки зрения регулятора, если суд не установит соответствующие запреты на время рассмотрения дела, то со стороны Telegram "не просто возможны, а практически гарантированы будущие нарушения", которые касаются распространения Gram.

Представители регулятора также полагают, что Telegram не привела убедительных доводов, опровергающих утверждения комиссии относительно того, что Gram следует считать "ценной бумагой", а не криптовалютой. Регулятор в поданном им иске настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах.

Комиссия просит суд не удовлетворять ходатайства Telegram, однако отмечает, что "расположена к скорому разрешению вопросов, которые лежат в основе данного разбирательства".

Позиция судьи

Судья Кевин Кастел, который сейчас занимается данным разбирательством, пока не дал однозначного ответа на ходатайства сторон. Он констатировал, что "имевшие место в прошлом нарушения при определенных условиях могут служить основанием для судебного приказа о запрете". Вместе с тем Кастел отметил, что ответчики выразили готовность к сохранению текущего положения вещей.

Судья запланировал на пятницу технические слушания для рассмотрения ряда "процессуальных моментов и вопросов планирования". Кастел также отметил необходимость того, чтобы стороны, в частности, обсудили порядок предоставления доказательств по делу и возможные договоренности с целью сохранения текущего положения вещей. Кастел заострил внимание на том, что считает возможность рассмотрения дела по упрощенной процедуре "редким исключением".

Претензии регулятора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и TON продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта платформы TON название Gram.

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