Reuters: США подтвердили введение пошлин на некоторые европейские товары с 18 октября

ТАСС, 18 октября. Офис представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подтвердил, что с 18 октября вступают в силу пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из ЕС. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

В понедельник Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами в размере почти $7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

8 октября аппарат Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Евросоюза, на которые будут введены таможенные пошлины. В перечень, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, на них пошлины поднимутся на 10%. При этом пошлины на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей части стран сообщества составят 25%. Этот шаг Вашингтона затронет французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.