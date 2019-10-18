РБК: электронную подпись попробуют выдавать дистанционно

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Правительство хочет с ноября 2019 года до декабря 2021 года запустить эксперимент по выдаче и использованию облачной электронной цифровой подписи. В рамках эксперимента граждане смогут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой и так далее, сообщает в пятницу РБК .

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минкомсвязью (есть у РБК), подпись можно будет получить дистанционно через госуслуги или Единую биометрическую систему ЦБ и "Ростелекома". Для использования подписи ничего дополнительно настраивать и подключать не потребуется. Также в рамках эксперимента кабмин намерен позволить оформлять дистанционно бумаги для регистрации недвижимости и ее купли-продажи с помощью ипотеки, договоры об оказании услуг связи, документы для регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, документы для получения банковских гарантий и осуществления сделок с аккредитивами, оформлять сделки на электронных торговых площадках.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал газете, что проект сейчас обсуждается с профильными ведомствами. Также, по его словам, "Ростелеком" и подведомственный Минкомсвязи НИИ "Восход" подтвердили заинтересованность в документе. Они должны будут создать и обеспечить эксплуатацию автоматизированной системы для выдачи и использования облачной электронной подписи.

Также, по данным издания, в эксперименте также примут участие Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, Росреестр, Центробанк, ФНС, ФСТЭК и несколько других ведомств.