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Московские рестораторы смогут пройти бесплатный обучающий курс

Занятия будут проходить в гастрономическом квартале "Депо" с 31 октября по 13 декабря

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новой бесплатной образовательной программе "Акселератор ресторанного бизнеса" начался в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом. Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте mbm.mos.ru. Занятия будут проходить в гастрономическом квартале "Депо" с 31 октября по 13 декабря. Программа включит план персональных консультаций с наставником, еженедельные общие встречи и разбор реальных кейсов с экспертами, а также вебинары. По итогам обучения участники представят результаты своей работы потенциальным инвесторам, самые успешные проекты смогут рассчитывать на информационную и операционную поддержку.

Отмечается, что обучающий проект ориентирован не на новичков, а на предпринимателей и управленцев, которые хотят масштабировать бизнес, повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом. По словам Сергуниной, презентация новой акселерационной программы пройдет 30 октября на первом открытом форуме ресторанного бизнеса "Начало". В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в столице действует свыше 13 тыс. кафе, ресторанов и закусочных на 565 тыс. посадочных мест. За последние 10 лет количество предприятий питания в городе выросло более чем в два раза.

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Россия
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