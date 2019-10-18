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"Ведомости": "Мечел" попросил помочь вернуть средства за утерянный завод в Донецке

По данным газеты, председатель совета директоров компании Игорь Зюзин обратился за помощью к вице-премьеру Дмитрию Козаку

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором попросил оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Об этом в пятницу сообщает издание "Ведомости", которое ознакомилось с копией письма Зюзина.

По данным издания, "Мечел" получил ДЭМЗ в управление в 2009 году, а через два года выкупил его за привлеченные в Альфа-банке $537 млн. На момент покупки, завод производил 1 млн т стали в год, однако в 2012 году производство было остановлено по причине дефицита сырья. Более того, возобновлению производства помешал начавшийся в 2014 году конфликт на юго-востоке Украины, а в 2016 году предприятие перешло под контроль временной администрации ДНР.

В этой связи Зюзин попросил Козака помочь с возвратом 50% средств или 18 млрд рублей, вложенных в ДЭМЗ, которые "Мечел" направит на погашение долгов перед государственными банками. Помимо этого, предприятию необходима реструктуризация кредитов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком на сумму в 340 млрд рублей сроком на шесть лет, а также четырехлетний грейс-период, так как свободного денежного потока "Мечела" хватает лишь на погашение процентов по кредитам.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссия
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