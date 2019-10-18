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Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки в текущей ситуации

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом отметила, что обычно Банк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам

ТАСС, 18 октября. Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

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"Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли. Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала. Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что с начала июня регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, и "общее снижение составило уже 75 базисных пунктов". "Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику", - добавила она.

6 сентября Банк России принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку - на 25 п. п., до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта - до 7% годовых, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 5 ноября - до 9,5%, 12 и 16 декабря - до 10,5% и 17% годовых соответственно.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет 25 октября.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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