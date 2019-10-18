Сторчак рассказал, что финансовая G20 готовит заявление по криптоактивам

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Финансовая G20 готовит заявление по криптоактивам по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков, которое пройдет сегодня в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Заявления по итогам (встречи министров финансов и глав ЦБ) G20 не будет. Будет два заявления - по криптоактивам и по сотрудничеству в сфере налогообложения в сфере цифровой экономики", - сказал Сторчак.

"Есть тема, явление, на него нужно реагировать. Хорошим знаком является то, что явление только появляется, а "двадцатка" и БРИКС уже пытаются на это реагировать. Похоже, что сейчас никто никуда не опаздывает в отличие от ипотечного "пузыря", где явно запоздали с регулированием. Сейчас и центральные банки, и министерства финансов уверенно чувствуют, что этим нужно заниматься", - объяснил Сторчак.

Ранее участники финансовой "двадцатки" сообщали, что обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка. Однако этот документ пока не был представлен.

Встреча МВФ и Всемирного банка проходит 14-21 октября в Вашингтоне.