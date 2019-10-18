Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сторчак рассказал, что финансовая G20 готовит заявление по криптоактивам

Ранее участники финансовой "двадцатки" сообщали, что обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить меры по международному регулированию их рынка

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Финансовая G20 готовит заявление по криптоактивам по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков, которое пройдет сегодня в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Заявления по итогам (встречи министров финансов и глав ЦБ) G20 не будет. Будет два заявления - по криптоактивам и по сотрудничеству в сфере налогообложения в сфере цифровой экономики", - сказал Сторчак.

"Есть тема, явление, на него нужно реагировать. Хорошим знаком является то, что явление только появляется, а "двадцатка" и БРИКС уже пытаются на это реагировать. Похоже, что сейчас никто никуда не опаздывает в отличие от ипотечного "пузыря", где явно запоздали с регулированием. Сейчас и центральные банки, и министерства финансов уверенно чувствуют, что этим нужно заниматься", - объяснил Сторчак.

Ранее участники финансовой "двадцатки" сообщали, что обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка. Однако этот документ пока не был представлен.

Встреча МВФ и Всемирного банка проходит 14-21 октября в Вашингтоне.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей к сентябрю 2020 года
Минздрав ранее разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС