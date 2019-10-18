БРИКС в 2020 году обсудит создание института единого экономического оператора

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Россия в качестве страны, председательствующей в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2020 году, включила в повестку дня саммита обсуждение вопроса о создании в объединении института единого экономического оператора. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам Встречи министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС в Вашингтоне.

"Повестка еще в процессе становления. Прежде всего мы будем продвигать вопросы Нового банка развития и вопросы, связанные с единым экономическим оператором", - сказал он.

По словам Сторчака, экономический оператор - это юридическое лицо или юридические лица, которые связаны с таможенными процедурами, имеют большой опыт обработки экспортно-импортной документации, устойчивую репутацию ответственного участника внешнеэкономической деятельности и которым таможенные власти передают полномочия, связанные с представлением интересов и оформлением экспортных и импортных операций. Они становятся представителями сообщества, которое занимается экспортно-импортными операциями, пояснил замглавы Минфина РФ. Благодаря особой репутации и особому статусу, эти структуры взаимодействуют друг с другом, облегчая таким образом процедуры таможенного оформления ввоза и вывоза, а также расчетов, добавил он.

Сторчак сообщил, что соответствующие соглашения у многих стран есть на уровне двусторонних отношений. "В рамках процедуры здесь, скорее всего, тоже сначала двусторонние договоренности будут достигнуты, потом выйдут на многосторонние. Появятся экономические операторы, которые могут взаимодействовать сразу со всеми четырьмя странами", - сказал он.

Акционеры Нового банка развития

Страны БРИКС по итогам саммита в Бразилии могут инициировать процедуру отбора новых акционеров Нового банка развития (НБР), сообщил Сторчак.

"Страны активно поддерживают институт [БРИКС]. Все довольны, но в то же время все выступили за то, чтобы лидеры по итогам дискуссии на своем уровне и при подведении итогов работы банка зажгли "зеленый свет" на пути начала работы по присоединению к банку новых членов. Наверное, в Бразилии такой свет будет зажжен, и, соответственно, начнется работа", - сказал он.

По словам Сторчака, особенностью процедуры будет то, что в список кандидатов нельзя будет попасть по заявке, страны - акционеры банка должны приглашать новых участников сами. "Нет такого порядка, что кто-то пишет заявление или обращается с просьбой принять, и с ним занимаются. Главный подход, который сформировался внутри этого объединения, - то, что страны приглашают", - отметил замглавы Минфина РФ.

Он сообщил, что уже есть перечень стран, которых будут приглашать, однако пока он не публичный. "Можно предположить, что каждая из стран - основателей банка будет предлагать своих соседей. У каждого есть свои приоритеты. Исходя из этих приоритетов список и был сформирован", - пояснил Сторчак.

После саммита в Бразилии, по его словам, состоятся непубличные консультации стран со своими кандидатами. "Все получат, думаю, санкцию от высшего политического руководства и проведут консультации. А техническую работу по доводке - условия присоединения, доля в капитале, порядок представительства, участие в совете директоров, совете управляющих - это уже будет решаться на техническом уровне. Здесь большую роль будет играть менеджмент банка", - сказал замминистра.

Он добавил, что у стран не будет ограничений на количество предложенных кандидатов. "Ограничений с точки зрения того, что один приглашает одного, а другой - пять, нет. Главное, чтобы потенциальный кандидат сам хотел, соответствовал критериям", - заявил Сторчак.

По его словам необходимость в новых акционерах изначально была заложена в стратегии развития НБР. "Соседний банк - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - сразу пошел по пути, что в нем много членов. Здесь мы решили, что институт будет поставлен на ноги, будут запущены внутренние процедуры. Все механизмы запущены", - подытожил Сторчак.

11-й саммит БРИКС пройдет 13-14 ноября в городе Бразилиа. В 2020 году председательство перейдет к России.

О Банке БРИКС

Политическое решение о создании НБР БРИКС приняли в 2013 году лидеры стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составляет $100 млрд.

Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около $11,6 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до 44 млрд.